سماء الإمارات بعدسة عربية.. «صورة العدد» لمجلةٍ عالمية

المصدر: جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

مجلة " BBC Sky at night"، هي المطبوعة الشقيقة للبرنامج الذي يحمل الاسم نفسه على تلفزيون "بي بي سي" البريطاني العريق، وهي، كما شقيقها، تُعنى بالفلك وعلومه، وتُقدِّمهُ للمهتمين من العامة والعلماء، في هيئة مقالاتٍ ودراساتٍ مُحكَّمة، أساسها الصورة الفوتوغرافية، وفي عدد المجلة الأخير (عدد مايو 2020، الذي حمل الرقم 180)، وتحت عنوان «صورة العدد»، ظَهَرَت صورة للسماء، مُلتقطة من أرض الإمارات العربية المتحدة، وبعدسة مصورٍ عربيّ مثابر وصبور، ويحمل شغفاً لا يَمُتُّ بصلة إلى عمله الهندسيّ. الابتكار، هو أن تلتقط الصورة من «وادي شوكة» في المنطقة الشرقية من دولة الإمارات، على بعد حوالي 100 كيلومتر عن دبي، على مدار أربع ليالٍ غير قمرية في ديسمبر 2019، ثم يناير وفبراير 2020، بتعريض 6 ساعات كاملة للسماء، وتكون الصورة باستخدام كاميرات وعدسات فوتوغرافية اعتيادية، عوضاً عن المعدات الفلكية والتلسكوبات الثقيلة المعقّدة.

المصور المبدع «سامي العلبي»، صاحب الإنجاز المبتكر، يقول: اتبعتُ نهجاً لأخذ تعريضات أقصر مع ISO أعلى، وفتحة عدسة أكبر، عبر زيادة عدد إطارات الضوء وإطارات المعايرة، وبذلك تمكّنتُ من تقليل الضوضاء بشكلٍ كبير، وزيادة نسبة الإشارة للضوضاء، مع استخدام تقنية التكديس، ما أدى لإظهار تفاصيل بالصورة، تكاد تضاهي صور مرصد هابل الفضائي من ناسا.

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