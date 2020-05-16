افتتاح مهرجان درسدن للموسيقى في ألمانيا عبر الإنترنت

المصدر: درسدن - د ب أ

بدأ مهرجان درسدن للموسيقى في المانيا مساء اليوم السبت فعالياته على شبكة الإنترنت برغم قيود أزمة كورونا.

بدأ البث المباشر في السادسة من مساء اليوم حيث ظهر فنانو المهرجان لهذا العام والأعوام السابقة أمام الجمهور المتابع في جميع أنحاء العالم.

وبدأ المهرجان بعرض لمغني فريق "كينجز سينجر" البريطاني، وبعده قدمت أوركسترا يوكوليل البريطانية أغاني من بينها مختارات لتوم وايتس وفريقه.

بث معظم الفنانين مساهماتهم من داخل حجرات منازلهم، ودخل على الموقع في البداية أكثر من 600 مشاهد - من الهند وإندونيسيا والولايات المتحدة وهونج كونج وبلجيكا وإيطاليا والإمارات.

وأدار الحفل الموسيقي جان فوجلر مدير المهرجان من مسكنه بنيويورك وعاونته الممثلة كاتيا ريمان من أوبرا "تحت ظلال الزيزفون" وهي الأوبرا الحكومية ببرلين ويستمر العرض 24 ساعة دون توقف.

وحتى مساء الأحد يعرض نجوم عدة أعمالهم من بينهم عازف الكمان جيل شاهام وعازف التشيلو ميشا مايسكي والمغني وكاتب الأغاني جامي كولوم، والموسيقي السنغالي باب ضيوف وأسطورة البلوز إريك كلابتون.

ويبث المهرجان على موقع خاص به على شبكة الإنترنت إضافة إلى قناة يوتيوب وفيسبوك المخصصتين له وقناة "الموسيقى لا تنام أبدا في نيويورك" التي أسسها في مبادرة منه فوجلر داخل مسقط رأسه نيويورك.

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