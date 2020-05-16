فواكه متدنية الجودة تحقق مبيعات هائلة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

سعياً لتعويض خسارتها قررت شركة «ياماغاتا ساكورانبو فارم» اليابانية طرح إعلان عبر الإنترنت عن البدء بخدمات توصيل الفواكه متدنية الجودة، تفادياً لرميها، فكانت النتائج مذهلة.

حاولت الشركة التي تقوم عادةً ببيع حبات فواكه لا ترقى إلى المستوى المطلوب داخل مخازنها أن تتفادى رمي 120 طناً من المنتجات المتكدسة لديها كالكرز والدراق في ظل إجراءات التباعد الجسدي التي تقصي الزوار وتمنعهم من الاستمتاع برؤية بساتين الأشجار في شمال شرقي اليابان.

وقد استدعى عرض الشركة توصيل ما يقارب 40 كيلوغراماً من منتجات الفواكه في ستة أشهر مقابل 8،567 يناً أي ما يعادل 260 دولاراً، استجابات قوية بالفعل فتمكنت من بيع الفائض لديها في أسبوعين اثنين فقط. وقد أعرب يوشيتومو ياهاغي مدير الشركة البالغ 44 عاماً عن دهشته العارمة بالقول: «لم أتوقع حدوث مبيعات بهذا الحجم. أتمنى أن يتنبّه المزارعون في أنحاء البلاد لما حصل».

أما أحد الموظفين فعلّق على المسألة بالقول: «يمكن تحويل الأزمة إلى فرصة. ونأمل أن تعود لزيارتنا بعد السيطرة على الوباء».

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