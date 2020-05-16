بالفيديو.. محمد رمضان يفاجئ جمهوره بـ "كورونا فيروس"

نشر الفنان المصري محمد رمضان، الجمعة، عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا من أغنيته الجديدة التي يستعد لطرحها، وتحمل اسم "كورونا فيروس".
وتتحدث الأغنية عن بعض النصائح والإرشادات للوقاية من خطر الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.
وظهر محمد رمضان في مقطع فيديو قصير وهو يؤدي الأغنية بينما كان في سيارته.
وتأتي أغنية رمضان الجديدة بعد أشهر من قرار نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر بمنع رمضان ومغنيي "المهرجانات" من الغناء.
#محمد_رمضان يفاجئ جمهوره بـ #كورونا فيروس— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 16, 2020
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#خلك_في_البيت
#StayHome
#Covid_19
#كوفيد19
#البيان_أربعون_عاما
#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/y5ILVx8juc