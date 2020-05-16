بالفيديو.. محمد رمضان يفاجئ جمهوره بـ "كورونا فيروس"

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر الفنان المصري محمد رمضان، الجمعة، عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا من أغنيته الجديدة التي يستعد لطرحها، وتحمل اسم "كورونا فيروس".

وتتحدث الأغنية عن بعض النصائح والإرشادات للوقاية من خطر الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

وظهر محمد رمضان في مقطع فيديو قصير وهو يؤدي الأغنية بينما كان في سيارته.

وتأتي أغنية رمضان الجديدة بعد أشهر من قرار نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر بمنع رمضان ومغنيي "المهرجانات" من الغناء.

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