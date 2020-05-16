24 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك فلكياً

المصدر: البيان الإلكتروني

توقع علماء الفلك أن يولد هلال شهر شوال 1441هـ يوم الجمعة 22 مايو 2020، الساعة 21:39 أي بعد غروب الشمس، ويُشاهد مساء السبت ليكون الأحد 24 مايو 2020، غرة شوال.

وبذلك يكون فلكيا يوم السبت 23 مايو هو المتمم لشهر رمضان وتكون غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك يوم 24 مايو المقبل .

وكان الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء،أكد أن الحسابات الفلكية اشارت إلى ولادة هلال العيد عند الساعة 8:39 مساءً بتوقيت السعودية، أي بعد غروب الشمس على جميع مناطق المملكة.

وأضاف: ونظراً لأحوال الهلال في ذلك المساء فإن الرؤية ستكون مستحيلة، حيث يكون وقت الترائي الشرعي بعد غروب الشمس مباشرة، وفي ذلك التوقيت لن يكون القمر موجوداً في السماء، فتتعذر الرؤية.

وتابع: بناء على القاعدة الشرعية القائلة بأنه في حال تعذر رؤية الهلال في يوم التحري، فإنه يتعين إتمام الشهر ثلاثين يوماً، وهذا ما سيحصل بإذن الله فيكون السبت هو المتمم لشهر رمضان ، ويكون عيد الفطر يوم الأحد 24 مايو.

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