شاهد.. نمر يتجوّل في المدينة

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

يظهر مقطع فيديو تم نشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي نمرًا يتجول في شوارع غوادالاخارا في المكسيك.

يقوم ثلاثة رجال بتنظيم أنفسهم للقبض على الحيوان: أحدهم مزود بحبل، والآخر يحوز كرسيا قابلا للطي، بينما الثالث يركض وراءهما.

حاول النمر الهروب منهم، ولكن سيارة تقف أمامه في مواقف للسيارات، تجبره على العودة.

اغتنم الرجل الذي يحوز الحبل ويرتدي قبعة رعاة البقر، الفرصة على الفور ليحوط رقبة النمر بالوهق. وهكذا، يبدو أنه نجح في الإمساك به.

الفيديو تم تصويره عن طرق سائق سيارة كانت عابرة لحظة ملاحقة النمر.

في خلفية الفيديو،تصيح امرأة "يا إلهي!" عند رؤيتها الحيوان المتوحش، وتسألها مرافقتها: "كيف سيقبضون عليه؟"، لتجيب الأولى: "لا أعرف".

يتساءل مستخدمو الإنترنت من أين أتي هذا النمر، لأن فرق السيرك المكسيكية لا تستخدم هذا الحيوان، ويوضح البعض أن زعماء عصابات المخدرات يحتفظون بحيوانات برية كحيوانات أليفة.

ووفقاً للحكومة المحلية، أن النمر هرب في 12 أبريل من مسكن خاص في غوادالاخارا، وفقا لصحيفة لـ (cnews).

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز