بالفيديو.. جثة تلوّح بيدها من نعشها للمشيّعين

المصدر: البيان الإلكتروني

فوجئ مشيعو جنازة في مدينة مانادو بإندونيسيا في الخامس من مايو الجاري، بجثة تلوح بيدها من النعش إلى المشيعين، ما أثار مخاوف من أن الشخص دفن عن طريق الخطأ وهو ما يزال على قيد الحياة.

وكشفت تقارير أنه لم تتم ملاحظة الحادث المزعوم في ذلك الوقت، لكن آخرين أشاروا إليه عندما تمت مشاركة المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتم تقديم تفسير أكثر عقلانية من قبل الخبراء الذين يقولون إن الجسم كان في مرحلة من الموت الصارم الذي يتسبب في تقلص العضلات، بحسب موقع (ihorror.com).

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