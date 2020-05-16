الفنان العماني إبراهيم الزدجالي يتعافى من "كورونا"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الفنان العماني إبراهيم الزدجالي شفاءه من مرض "كورونا"، متوجهاً إلى الله تعالى بالحمد والثناء، ومقدِّماً الشكر إلى الكادر الطبي الذي وقف معه خلال وعكته الصحية.

وقال الزدجالي، على حسابه في موقع "تويتر": "بفضل من الله ولطفه، مَنّ علي سبحانه وتعالى بالشفاء والعافية من مرض كورونا، فغادرت اليوم المستشفى بعد معاناة ٢٠ يوماً مع المرض، وأنا بصحة وعافية ولله الحمد والمنة".

وأضاف، خلال فيديو مصوَّر أرفقه بالتغريدة، أنه شفاءه تم بفضل الأطباء الذين أشرفوا على علاجه، واصفاً وقفتهم إلى جانبه بالرائعة.

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