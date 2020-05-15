تغريدات النجوم.. ابتهالات واستعراض لدراما رمضان

المصدر: دبي ـ غسان خروب

مع دخولنا العشرة الأواخر من رمضان، رفع عدد من النجوم أيديهم إلى الله عز وجل، متوجهين إليه بالدعاء، طلباً للرحمة ورفع البلاء والوباء عن البشر والأرض، في وقت أعلن فيه عدد منهم مشاركته في مبادرة الصلاة من أجل الإنسانية التي أقيمت أول من أمس، في المقابل، هيمنت دراما رمضان على تغريدات بعض النجوم، الذين تأرجحوا بين توجيه النقد لها والثناء عليها، ليبدو أن الدراما الإماراتية قد فازت بقلوب عدد كبير منهم. «البيان» جالت بين حسابات النجوم، وخرجت منها بباقة من التغريدات.

، حيث كانت البداية مع الفنان حسين الجسمي الذي نشر على حسابه في انستغرام، كليباً يردد فيه بصوته الدعاء، يسأل فيه الله عز وجل أن يرفع البلاء عن الأرض، وعلق الجسمي على الكليب بقوله «الدعاء حب».

وعلى ذات السكة سارت الفنانة أحلام، التي نشرت مقطعاً مصوراً على «انستغرام» تعلن فيها مشاركتها في مبادرة «الصلاة من أجل الإنسانية»، وأرفقته بدعاء قالت فيه: «يا رب قصدناك وأنت الكريم، ‏دعوناك وأنت الرحيم، ‏ندعوك وليس لنا رب سواك، ‏أن تصرف الوباء عن البلاد، وتلطف بالعباد»، وعلقت أحلام على المقطع بقولها «الدعاء يصنع المعجزات».

دعم كبير

ردود الأفعال حيال الدراما الرمضانية، لا تزال مهيمنة على بعض حسابات نجوم الإمارات، ومن بينهم الفنان بلال عبدالله، الذي يلعب بطولة مسلسل «بنت صوغان»، حيث أطلق بلال تغريدات، يثني فيها على أداء الدراما الإماراتية هذا العام، متوجهاً فيها بالشكر إلى مؤسسة دبي للإعلام وشركة أبوظبي للإعلام على ما قدمتاه من دعم هذا العام، إلى الفنان الإماراتي والدراما المحلية، قائلاً:

«أتمنى الاستمرار في تقديم الهوية الإماراتية والدعم للنهوض بالدراما المحلية». بلال كان قد خاطب في إحدى تغريداته الكاتب جمال سالم، حيث قال: «معظم نجوم الإمارات الكوميديين خرجوا من خلال نصوصك، كنجوم في الساحة، فشكراً على قلمك المبدع، ودعمك للفنان الإماراتي».. مؤكداً أن «الدراما الإماراتية بخير».

من جانبه، لا يزال الفنان فايز السعيد يمارس أنشطته اليومية وهواياته، خلال أيام الشهر الكريم، فإلى جانب هواياته في الرسم والطبخ، أطل السعيد في كليب مصور، يظهر مشاركته في مبادرة نقرأ للأطفال، التي أطلقها أخيراً نادي كلمة، حيث جاءت هذه المبادرة للتخفيف من وطأة الحجر الصحي على الأطفال.

جائحة كورونا أثرت كثيراً في مخططات الفنانة بلقيس فتحي، وفق ما أكدته في لقاء أجري معها، عبر انستغرام، ومن بينها إيقاف تصوير كليب جديد لها كانت تعتزم الانتهاء منه، وإلغاء مشاركاتها في عدد من الحفلات والمهرجانات في مختلف البلدان العربية، وأشارت بلقيس خلال اللقاء إلى أن هذه المحنة علمتنا أنه من الضروري أن نخبئ قرشنا الأبيض ليومنا الأسود.

فنان حقيقي

أما خليجياً، فقد أشاد الفنان السعودي عبدالمحسن النمر، الذي يلعب بطولة حارس الجبل وأم هارون، عبر انستغرام بأداء زميله أحمد العمري، والذي وصفه بفنان حقيقي وإنسان راقٍ، أفتخر بتجربتي معك في حارس الجبل، في حين لا تزال الفنانة البحرينية شيماء علي، تواجه موجه غضب، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذلك بعد توجيهها انتقاداً لمسلسل البرنس الذي يلعب بطولته محمد رمضان وأحمد الزاهر، حيث قالت عنه شيماء، إن الحلقات قصيرة، وإنه يتم تمديد الأحداث بشكل مبالغ فيه، مشيرة إلى أنها تشعر بأن ذلك نتيجة ضيق الوقت، أو وجود شيء ما خطأ. وقالت: «هناك مبالغة في المسلسل، ولكن لا أنكر أن العمل قوي جداً»، حديث شيماء على سناب شات، كان كفيلاً بأن يشعل الجدل، وأن يعرضها لهجوم كبير من قبل معجبي المسلسل.

توقف العمل

ومع إعلان انتهاء حلقات مسلسل «مخرج 7»، أطل الفنان عبدالمجيد الرهيدي، على جمهور «تويتر»، بتغريدات عدة، قال فيها إن «العمل توقف قسراً بسبب ظروف خارجة عن إرادتنا»، مضيفاً: «فريق العمل حاول قدر الإمكان تصوير أكبر قدر ممكن من الحلقات، وقد نجحنا في إنهاء 20 حلقة، رغم ظروف جائحة كورونا‬، ولأن الفنان قدوة، فقد كنَّا أول المبادرين لتطبيق الحجر المنزلي، فور الانتهاء من العمل.

والتزمنا التعليمات والأنظمة». الجملة الأخيرة من تغريدة الرهيدي، كانت قد أثارت زميله الفنان ناصر القصبي، الذي أطلق تغريدة «يمازح فيها الرهيدي»، حيث قال: (يا واد بطل بكش، أنت جبت لنا الجنان لنقنعك بالحجر‏. جريناك جر وسحبناك تسحيب على الفندق... خلينا ساكتين، قال إيش الفنان قدوة!).

في المقابل، وجهت الفنانة السورية أمل عرفة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتقاداً للأعمال الدرامية المشتركة، حيث قالت: معظم الدراما المشتركة، هي دراما ليست للتاريخ، وتشبه سندويتش البرغر، تأكلها عندما تكون جائعاً ولا تبقى. وأوضحت أن الدراما المشتركة تفرز نجوماً بالشكل، ولكن لا تتذكر لهم أي مشهد رئيس، قادر على هز المشاعر.

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