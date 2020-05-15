4 أعمال مصرية رمضانية تسيطر على تريند «جوجل» و«تويتر»

المصدر: القاهرة - البيان

نحو 25 عملاً درامياً، قدمتها الشاشة المصرية خلال شهر رمضان الجاري، وبعد دخول الماراثون الرمضاني النصف الثالث من الشهر الكريم، نجح بعضها في الاستحواذ على تفاعل رواد منصات مواقع التواصل الاجتماعي، والبعض الآخر كان الأكثر مشاهدة على موقع «جوجل»، نظراً لمضمونها القوي، وهو ما نستعرضه في السطور المقبلة.



نبدأ بموقع «جوجل» الذي كشف عن المسلسلات الأكثر مشاهدة في رمضان، حيث جاء «البرنس» للفنان محمد رمضان في المركز الأول، من حيث المشاهدة، وهو عمل درامي، تدور أحداثه حول شاب يدعى «رضوان البرنس» يجسد شخصيته محمد رمضان، يعمل «سمكري» في ورشة والده، لكنه يتحمّل مسؤولية أسرته وأشقائه الستة بعد وفاة والده، ولكنه يتعرض لظلم كبير من أشقائه وعلى أثره يقرر الانتقام منهم، في إطار درامي مثير.

المركز الثاني



وجاء في المركز الثاني بفارق ضئيل، من حيث المشاهدة على موقع جوجل، مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، وتدور أحداثه حول حياة أحمد صابر المنسي- قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة بالجيش المصري- الذي استشهد في كمين «مربع البرث»، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ‏حيث يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل الراحل، وكذلك بطولات الجيش المصري ضد المتطرفين.

وتلا مسلسل «الاختيار» مسلسل «النهاية» للفنان يوسف الشريف، وتدور أحداث العمل حول المستقبل في إطار من الخيال العلمي، ثم مسلسل «الفتوة» للفنان ياسر جلال.

الأكثر بحثاً



وبعيداً عن المشاهدة، احتل عدد من الأعمال قائمة الأكثر بحثاً على موقع «جوجل»، وجاء في المقدمة أيضاً مسلسلات «الفتوة» و«النهاية»، وانضم إليهم «خيانة عهد» للفنانة يسرا، والتي نال عملها هذا العام رضا قطاع كبير من الجمهور، بخلاف إشادة النقاد. أما موقع «تويتر»، فقد كشف هو الآخر عن اعتلاء 3 مسلسلات قدمتها الدراما المصرية في رمضان، وهي «البرنس، خيانة عهد، الاختيار» على الترتيب قائمة التريند في مصر.

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