طوكيو تستخدم الصرف الصحي لرصد كورونا!

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو أول أمس الأربعاء دراسة حول ما إذا كان يمكن استخدام عينات الصرف الصحي للكشف عن علامات انتشار عدوى فيروس كورونا.

وتهدف حكومة طوكيو إلى إنشاء طريقة لتحليل مياه الصرف الصحي للكشف عن الفيروس بالتعاون مع الجمعية اليابانية المعنية ببيئة المياه، تحضيراً لموجة ثانية متوقعة من عدوى الفيروس.

وقد بدأ بحث مماثل بالفعل في الولايات المتحدة وفرنسا.

وستجمع الحكومة الحضرية 300 مل من عينات مياه الصرف الصحي المعالجة وغير المعالجة مرة واحدة في الأسبوع في 15 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في العاصمة اليابانية.

وسيتم تجميد وتخزين العينات حتى يتم إنشاء طرق لاستخراج الفيروس وتحليله، كما سيتم جمع عينات البحث حتى يتم رفع حالة الطوارئ، وفق موقع "اليابان بالعربي".

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