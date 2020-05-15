"صفحتك بيضاء" .. مبادرة لسداد ديون المتعثرين بالأردن

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت جمعية باب الخير للعمل التطوعي في الأردن، مبادرة "صفحتك بيضاء" والتي يتم من خلالها سداد ديون العائلات المتعففة، وذلك من أموال الصدقات والزكاة للمحسنين والمتبرعين لصالح أصحاب البقالات والصيدليات والمخابز ومحلات الدواجن والخضار، والتي اضطر أصحابها إلى اللجوء لعبارة (سجل عالدفتر) ليتمكنوا من شراء مواد تموينية أساسية وحتى أدوية لأمراض مزمنة، تحول كثير من هذا الدفاتر التي يتم سداد الديون التي فيها من اللون الأبيض إلى اللون الأصفر وكثير من هذه الدفاتر تحولت وتوارثت من الآباء إلى الأبناء لأنه مر عليها زمن ووقت كبير جداً.

ووفقا لأخبار الآن، هناك فريق من المتطوعين الشباب ينتشرون في الأحياء الشعبية في الأردن، لتسديد ديون عدد من العائلات المتعثرة عن سداد مشترياتها من المواد التموينية الأساسية من بقالة الحي.

‏ وقال أحد متطوعي مبادرة صفحتك بيضا: "طبعا المبادرة مستمرة طوال العام بفضل تبرعات وزكاة أموال المحسنين، ولكن في شهر رمضان لها وضعها الخاص وخاصة خلال أزمة كورونا، حيث إن الناس في أشد الحاجة لهذا الموضوع ولقد كثفنا جهودنا والحمد لله رب العالمين تم سداد ديون ما يقارب عن سبعمائة عائلة بشهر رمضان لغاية هذه اللحظة.

‏كما قال رائد أبو حطب وهو صاحب بقالة: "أنا صاحب دكان في منطقة شعبية الحمد لله رب العالمين لدينا في هذه المناطق الكثير من الناس المحتاجة، وكثيرا ما نتعامل بالدين في المناطق المماثلة ومن الصعب أنه نطالبهم في هذه الأيام."

‏ ويطلب المتطوعون دفتر الدين من البائع ويقلبون صفحاته للبحث عن الاكثر حاجة فيما بينها ويقومون بالتسديد ومن ثم الاتصال بالمدين، لإخباره أنه تم دفع دينه في ذاك المحل.

‏كما يركز المتبرعون على تغطية ديون المشتريات من المواد التموينية خاصة للتيسير على الناس مع محاولة تغطية أكبر عدد من المحتاجين.

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