لماذا تلقى الفنان المصري أحمد زاهر تهديدات بالقتل؟

المصدر: البيان الإلكتروني

يبدو ان الأدوار التي يجسدها الفنانون تؤثر على متابعيهم وردود أفعالهم ، خاصة إذا كان هذا الدور مرتبطا بالشر .



فقد أكد الفنان المصري أحمد زاهر، أنه تلقى تهديدات بالقتل من بعض الجماهير بسبب شخصية فتحي التي قدمها في مسلسل "البرنس" مع الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي.

وأوضح أحمد زاهر خلال مكالمة تلفزيونية أن رد فعل الجمهور أبهره وخاصة ولم يكن متوقعا النجاح ليس بهذا الشكل ، على الرغم من تلقيه تهديدات بالقتل.

وقال زاهر إن الجماهير على السوشيل ميديا غاضبة من طبيعة دوره، وأن الغضب وصل إلى حد تلقيه تهديدات، وأن منهم من تمنى قتله وسحله، مشدداً على أن هذا من باب المزاح بسبب غضبهم من الشخصية.

وأكد الفنان المصري، أنه لم يقلق من الدور رغم أنه أصابه الخوف في البداية، لكنه اقتنع أنه يقدم رسالة مهمة للناس وأن الجمهور عليه أن يتعظ من شخصية فتحي، معتبراً أن الدور رسالة مهمة؛ مضيفًا: " صحيح أصابني كره من قبل الجماهير، لكن الكراهية كانت لشخصية فتحي وليس لأحمد زاهر ".

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز