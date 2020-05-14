«برنامج الفعّاليات» يستضيف المواهب ضمن حملة #خلك_في_البيت

المصدر: دبي- البيان

يشهد شهر رمضان المبارك في دبي تكاتفاً بين سكّان المدينة، بطرق جديدة افتراضية، تجسّد أجمل معاني الشهر الفضيل، وفي الوقت نفسه، التزاماً بمبادرة #خلك_في_البيت.

حيث يجتمع الصائمون مع الأهل والأصدقاء، من خلال مكالمات الفيديو، ويشاركون في عدد من المبادرات والأنشطة، التي تعزز الصحة البدنية والذهنية.

بالإضافة إلى المشاركة في دعم حملات التبرّع عن طريق الإنترنت، وغيرها الكثير. ولا تخلو الأمسيات الرمضانية من الجانب الترفيهي، وهذا العام يستضيف برنامج الفعّاليات مباشرة من دبي العديد من المواهب المتميزة، والعروض الترفيهية ليستمتع بها سكّان المدينة في منازلهم خلال الشهر الفضيل.

منصة افتراضية

ويأتي هذا البرنامج انطلاقاً من مبادرة #خلك_في_البيت، وهو يهدف إلى توفير منصة افتراضية، تجمع أفضل المواهب المحلية من عالم اللياقة البدنية، والطبخ والرقص والمسرح والفنون والكوميديا وغيرها، وذلك للترفيه عن المشاهدين من مختلف الفئات العمرية.

ويتضمن البرنامج العديد من الفعّاليات، التي يتم بثها كل أسبوع من أيام الأربعاء وحتى السبت، ويمكن للمتابعين الاستمتاع بالعديد من الأنشطة، التي تتناسب مع اهتماماتهم، بما فيها دروس الطبخ والخبز، وجلسات يوغا البيلاتيس مع الحيوانات الأليفة، وورش العمل الفنية والحرفية، وجلسات تقييم الأفلام، ويمكن متابعة البرنامج عبر صفحة «جدول فعاليات دبي» على «انستغرام».

تركيب الصور

ومن أبرز التوجهات التي واكبت مبادرة #خلك_في_البيت ارتفاع شعبية لعبة تركيب الصور، حيث يجتمع أفراد الأسرة في منازلهم، للمشاركة في تحد لتجميع صور لمعالم سياحية شهيرة، أو مشاهد من أفلامهم المفضلة، أو شخصيات كرتونية، أو قطع فنية شهيرة، أو صور لعدد من مدن العالم. ويقدّم موقع Noon.ae تشكيلة واسعة من ألعاب تركيب الصور.

والتي يمكن شراؤها والحصول على خدمة التوصيل إلى المنزل مجاناً، ويمكن للأطفال الاستمتاع بلعبة فروزن من ديزني، والتي تشمل 104 قطع، فيما يمكن لأفراد العائلة المشاركة في تركيب صورة نافورة تريفي التي تتكوّن من 500 قطعة، بالإضافة إلى خيارات تضم 1000 قطعة أو 2000 قطعة، بما فيها لوحة ليلة النجوم للفنان فينسنت فان غوخ، ومجموعة من صور حبوب الفطور الأمريكية الكلاسيكية، وخريطة تشمل جميع دول العالم.

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