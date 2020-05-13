نجوم العرب يصلون اليوم من أجل العالم

المصدر: دبي ـ غسان خروب

«سنصلي أنا وعائلتي مع العالم كله، من أجل الإنسانية، من أجل أن يرفع الله عنا وباء «كورونا».. اللهم استجب»، تلك الجملة استطاعت أن توحد الألسنة العربية والأعجمية معاً، حيث بات الكل يرددها، استعداداً لـ «الصلاة من أجل الإنسانية»، التي ستقام اليوم، حول العالم، وفيها سترتفع الأكف إلى الله، لتستعين بقدرته على رفع البلاء الذي أصاب الأرض، من أجل إعادة الحياة إلى سكتها.

اليوم سيرفع الجميع أيديهم بالدعاء والصيام، من أجل أن يعين الله البشرية أجمع على مواجهة فيروس «كورونا»، الذي أعاد ترتيب يوميات العالم، بعد أن حول مدنه إلى جزر منفصلة، مجبراً سكانه على دخول الحجر الصحي.

نجوم الفن العربي، وعلى اختلاف لهجاتهم وجنسياتهم، لم يخرجوا من دائرة الحدث، فقد أعلن ثلة كبيرة منهم، مشاركته في الصلاة من أجل الإنسانية، التي دعت إليها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، في مبادرة نوعية، تستهدف الجميع على اختلاف ألسنتهم ومنابتهم، وأديانهم. النجوم العرب أطلوا من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، في مقاطع مصورة، ليؤكدوا مشاركتهم في الصلاة، داعين الجميع حول العالم، إلى المشاركة فيها.

مقطع مصور

الفنان الإماراتي عبد الله صالح، بادر عبر مقطع مصور، نشره على «تويتر»، إلى الإعلان عن تلبيته لمبادرة الصلاة من أجل الإنسانية.

حيث قال لـ «البيان»: «جميعنا نصلي يومياً في بيوتنا، ولكن ما يميز هذه المبادرة، أنها تجمع الإنسانية معاً، على اختلاف أديانها وطوائفها وجنسياتها، في مبادرة خير، انطلقت من عاصمتنا أبوظبي إلى العالم، تتضامن فيها قلوب الجميع، ويوحدون أصواتهم في الدعاء إلى الله عز وجل، من أجل رفع البلاء عن العالم أجمع». معتبراً في الوقت نفسه، أن التضامن بين البشر، يعد قيمة جميلة، لا يمكن تجاوزها أو التغاضي عنها، لا سيما في هذه الظروف.

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