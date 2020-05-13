«أساطير من العالم» على أثير إذاعة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

تقدم إذاعة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ضمن دورتها البرامجية الجديدة، برنامجها الجديد «أساطير من العالم»، الذي تبثه للمرة الأولى طيلة أيام شهر رمضان الفضيل، لتسليط الضوء على العديد من الأساطير التي تشتهر بها دول مختلفة حول العالم.

ويبث البرنامج يومياً عند 9:45 صباحاً، ولا تتجاوز مدته 5 دقائق، حيث يجوب بمستمعيه دولاً مختلفة من العالم، ليقتنص من كل بلد أسطورة يتداولها السكان، ويغوص فيها بحثاً، حتى يكتشف أصل شيوعها، ومدى رسوخها أو قناعة المجتمع بها، ومدى تأثيرها فيه.

ومن ضمن الأساطير التي يتناولها البرنامج، الحصان المجنح بيكاسوس، وطائر الرخ، والبعبع، وطائر العنقاء، وعلاء الدين، وعلي بابا، وأم الدويس، وأهرامات الماية المكسيكي، والكراكن، والهولندي الطائر، وبابا دريا، وأبو السلاسل، وأحادي القرن، وذات الرداء الأحمر، ولوخ نيس.

عبد الله نور محمد مخرج البرنامج، يوضح أن الأسطورة قد تكون شخصية أو مخلوقاً، أو مكاناً، ما يجعل تناولها وإطلاع المستمعين على تاريخها، وأصول نشأتها وأسباب شيوعها، أمراً مهماً، نظراً إلى أن آثارها لم تتوقف على المجتمعات التي خرجت منها فحسب، بل على العالم كله.

ويقول: «البرنامج رحلة في بلدان العالم وثقافته من خلال الأساطير، فهي تملك حكايتها الممتعة، وكانت عبر التاريخ مصدر إلهام للفنانين، والكتاب، وصنّاع السينما، حيث باتت تحمل دلالات ومعاني عميقة، وورد ذكرها في العديد من الكتب، والدراسات، والأفلام، والمسلسلات، والبرامج الوثائقية، التي أثرت الحراك الأدبي، والفني، بمختلف أشكاله».

وتعيد الإذاعة بث البرنامج طيلة شهر رمضان، على مدار اليوم، بشكل متفاوت، لتتيح الفرصة أمام أكبر عدد من المستمعين لمتابعته، والاستفادة من المعلومات التي يقدمها.

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