الفنانة عايدة رياض: محمد رمضان "معندوش" تاريخ

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت الفنانة المصرية عايدة رياض إصابتها بمرض السرطان قائلة إنها لم تخبر أحداً بإصابتها إلا بعد مرور 5 سنوات.

وقالت الفنانة المصرية إن الفنان محمد رمضان لا يمتلك التاريخ الفني الذي يجعلها تقارنه بنجوم الفن الجميل أمثال فاتن حمامة وسعاد حسني، قائلة: «مش بجامل محمد رمضان عشان أشبهه بفاتن حمامة وهما طلع عليهم ألقاب بالفعل، لكن محمد رمضان معندوش تاريخ، وأنا مش محتاجة أي حد عشان يشغلني».

وأوضحت عايدة رياض، في لقاء ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة» مع المخرجة إيناس الدغيدي، على قناة القاهرة والناس، أنها تؤدي أدوارها ببراعة، ما يجعل النجوم والمخرجون يتهافتون على مشاركتها في أعمالهم، مشيرة إلى أنها أول من شارك هي والنجم أحمد بدير مع محمد رمضان في فيلم الألماني ولم يكن معروفا وقتها ولكن دعمته كشاب جديد.

وتابعت: «أنا عملت مع محمد رمضان الأسطورة والألماني، وفي الألماني مكانش معروف خالص وأنا وبدير اللي كنا معروفين، وهو ربنا فتح عليه، وعلى المطربة بوسي بعدها، ومخدناش في الفيلم ده أي فلوس خالص كان مجاملة للشباب عشان كنا ساعة الثورة».

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