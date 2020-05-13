صورة لم ترها من قبل لكوكب المشتري

المصدر: البيان الإلكتروني

التقط فلكيون صورة دقيقة وقريبة لكوكب المشتري أكبر كواكب المجموعة الشمسية وأكبر حجماً من كوكب الأرض 11 مرة، وتعتبر هي الأوضح للكوكب على الإطلاق حتى الآن.

وتم التقاط الصورة بالأشعة تحت الحمراء بواسطة تلسكوب «جيمني نورث» في هاواي.

وتُظهر الصور الطبقات الدافئة والعميقة من الغلاف الجوي لكوكب المشتري، والتي تتوهج من خلال الفجوات في الغطاء السحابي السميك حوله.

ولتحقيق دقة الصورة، قام علماء باستخدام تقنية تعرف باسم «التصوير الانتقائي»، والتي تعمل على مسح التأثير الضبابي للنظر عبر الغلاف الجوي المضطرب للأرض، حسبما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية وفق صحيفة الشرق الأوسط.

وفي تلك التقنية تم التقاط عدة صور لكوكب المشتري والحفاظ فقط على تلك الأجزاء من الصور ذات الاضطراب الأقل وانتقاء الأكثر وضوحاً، لتكوين صورة كلية مجمعة دقيقة للكوكب.

وقال مايكل وونغ من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، والذي قاد فريق البحث: «كانت بيانات كوكب التلسكوب حاسمة لأنها سمحت لنا بالتحري بعمق في سحب المشتري وفقاً لجدول منتظم، وقد استخدمنا تقنية قوية جداً وهي تقنية التصوير الانتقائي».

ومن خلال تلك الصور، يعمل الباحثون على فهم الأنظمة الجوية التي تحيط بالكوكب، ولا سيما العواصف العظيمة التي يمكن أن تستمر لعقود، بل وحتى قرون على سطحه.

جدير بالذكر أن كوكب المشتري هو أكبر كواكب المجموعة الشمسية وأكبر حجماً من كوكب الأرض 11 مرة، حسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

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