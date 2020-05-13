مفاجأة.. كورونا اليوم يختلف عن كورونا من 3 أسابيع

المصدر: البيان الإلكتروني

في مفاجأة جديدة أكد الطبيب الإيطالي جوزيبي ريموتسي إن كورونا الذي نواجهه اليوم ليس هو كورونا الذي كنا نواجهه قبل 3 أو 4 أسابيع.

وقال جوزيبي ريموتسي رئيس قسم الدراسات الدوائية في ميلانو إنه متفائل بخصوص تجارب إعطاء بلازما الدم المحتوية على مضادات الأجسام للمرضى ، مشيرا إلى أن منحى وشكل المرض تغير بحسب روسيا اليوم.

وأضاف: "مرضى اليوم مختلفون تماما عن المرضى منذ 3 أو 4 أسابيع. عدد الحالات التي تدخل المستشفيات وغرف العناية المركزة مستمر في الانخفاض"، مشيرا إلى أن معظم المرضى بإمكانهم العودة إلى ديارهم الآن دون الحاجة إلى أجهزة تنفس اصطناعي.

وتابع في مقابلة تلفزيونية نشرتها ليبيرو "لقد تغير الوضع في كل مكان ، ليس فقط في برغامو وميلانو ، ولكن أيضا في روما ونابولي."

يقول جوزيبي ريموتسي ، إنه لا يعرف ما إذا كان "الفيروس قد تغير أو أن مناعة الأجسام لكل مريض قد تغيرت ، لا يسعني إلا أن أقول شيئا واحدا: نحن في مواجهة مرض مختلف تماما عن المرض الذي وضع هياكلنا في أزمة في بداية الوباء ".

ويتابع ريموتزي: "الناس مصابون ، وهم اليوم أفضل بكثير من أولئك المصابين قبل شهرين" ، ويقدم مسارا بديلا يبدأ بالبلازما "المعالجة" التي يمكن من خلالها تكوين الأجسام المضادة التي يتم إعطاؤها للمرضى حتى يتمكنوا بدورهم من "الشفاء".

ويتابع ريموتسي قائلا: "ستكون تجاربنا خطوة إلى الأمام من أجل الحصول على أجسام مضادة في المختبر. هناك بالفعل العديد من الشركات التي تعمل على ذلك ومستقبلها. في رأيي ، سيصلون قريبا إلى اللقاح ".

وحسب آراء العالم فإنه "منذ ظهور كورونا أواخر العام الماضي في الصين، فإن قوته تضعف تدريجيا".

وبات عدد الوفيات في إيطاليا 31389 حالة من أصل 218 ألف مصاب.

وبدأت إيطاليا في 4 مايو تخفيف القيود المفروضة لاحتواء الوباء التي شملت الإغلاق التام، ومن المقرر أن تعيد البلاد فتح المتاحف ومحال البيع بالتجزئة للسلع غير الغذائية.

وتواصل السلطات الإيطالية مطالبة الإيطاليين بلزوم الحيطة، محذرة من موجة تفش ثانية للوباء.

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