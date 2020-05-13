وصفة سحرية لتقوية مناعة الجسم في مواجهة كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت الطبيبة الروسية فيرا شاروشكينا رئيسة قسم التغذية في مستشفى الديوان الرئاسي إن "النوم" يعتبر وصفة سحرية ويعد أهم عوامل محافظة الجسم على مناعة عالية ضد الأمراض.

وأضافت الطبيبة الروسية بحسب موقع روسيا اليوم إن النوم يجب أن يكون هانئا ولمدة لا تقل عن 6 ساعات يوميا، بما يسمح للجسم بانتاج مادة الميلاتونين.

كما دعت فيرا شاروشكينا للابتعاد عن معجنات الخميرة والسكاكر بأنواعها في هذه الفترة التي نحتاج فيها جميعا أن نكون بوضع صحي مثالي بوجه فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية.

وتابعت: "يجب الإقلاع عن اتباع عادات غذائية تهدف حصرا للرشاقة، بل يجب تنويع الغذاء الصحي من لحوم وأسماك وفواكه وخضار ودهون وكوبوهيدرات ومكسرات.

وأضافت شاروشكينا يجب علينا اتباع نظام رياضي بجهد عضلي كل يوم لأنه يساعد على تبديد التوتر ويجعل من نومنا أكثر طمأنينة واسترخاء ناهيك عن دورها الهام في إيصال الأوكسجين لكافة أعضاء الجسم.

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