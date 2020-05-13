مدينة دبي للإعلام تمكّن صُنَّاع ألعاب الفيديو والمحتوى

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت مدينة دبي للإعلام بالتعاون مع ON.DXB، فعالية GAME_ON التي تضم سلسلة ورش عمل لتطوير قدرات صانعي ألعاب الفيديو والمحتوى التفاعلي، ستبث مباشرة على حساب إنستغرام لمدينة دبي للإعلام.

وتبدأ أولى ورشات عمل يوم غد الخميس 3 عصراً مع أحمد النتشة، المؤسس والمطور الرئيسي لاستديو خسوف الذي تنوعت إنتاجاته من تجارب القفز بالمظلات بتقنية الواقع الافتراضي إلى تطبيقات الهاتف المحمول.

وسيشارك أحمد النتشة خبرته ومعرفته في التصاميم الثلاثية الأبعاد والرسوم المتحركة والتنفيذ وهندسة الصوت والوقع الافتراضي مع المطورين الراغبين في العمل بمهنة تطوير ألعاب الفيديو في الإمارات. كما سيركز خبير ألعاب الفيديو على التفاصيل التقنية المهمة مثل المحركات المناسبة لكل نوع والعناصر الأساسية لتطوير ألعاب الفيديو، وستتاح الفرصة أيضاً لطرح أسئلة عن مواضيع متنوعة في نهاية الجلسة.

وتأتي هذه الفعالية على خلفية النمو الكبير في صناعات ألعاب الفيديو والمحتوى التفاعلي في الدولة، حيث تزدهر هذه القطاعات بفضل بيئة الأعمال الجاذبة في إمارة دبي والبنية التحتية التقنية والخدمات المتطورة لتسهيل ممارسة الأعمال، مما شجع العديد من الشركات الكبرى والناشئة على تطوير وطرح ألعاب الفيديو.

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