فنانات عربيات وزيجات متعددة..إضاءات وحكايات

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

جاء إعلان الفنانة المصرية غادة عبدالرازق أخيراً بأنها تزوجت من مدير التصوير هيثم زنيتا الذي صور أحدث مسلسلاتها «سلطانة المعز» يعني بأنها تخوض تجربة الزواج للمرة 12.

وأعادت عبدالرازق، التي قالت إن حفل زفافها سيقام بعد عيد الفطر، على أن تقضي شهر العسل في «الجونة»، إلى أذهان الجمهور العربي الفنانات العربيات اللواتي خضن تجربة الزواج لمرات كثيرة ومنهن من تفوق عليها بقليل.

سيرة

غادة عبدالرازق، التي تزوجت لأول مرة في سن الـ17 عاماً وأنجبت حينها ابنتها «روتانا» بعد عام من الزواج، شدت انتباه الجمهور بعد زواجها الـ 12 على وسائل التواصل الاجتماعي وعلقوا عليها بأنها منذ تقديمها مسلسل «زهرة وأزواجها الخمسة وهي معجبة بفكرة الزواج كل فترة».

ولكن بالعودة إلى سيرة الفنانات العربيات، يجد القارئ أن هناك من تفوقت عليها ومن أبرزهن .

كما ذكرت العديد من وسائل الإعلام الفنانة المصرية الراحلة تحية كاريوكا التي تزوجت 14 مرة، بينما تساوت الفنانة الاستعراضية المصرية نجوى فؤاد مع غادة عبدالرازق، إذ وصل عدد زيجاتها إلى 12، من بينهم الموسيقي أحمد فؤاد حسن، والفنان أحمد رمزي، والفنان كمال نعيم، ورجل الأعمال فائز طراد، وسامي المهندس واللبناني سامي الزغبي مدير فندق شيراتون القاهرة، ورجل الأعمال الكويتي محمد الملا.

في حين تبين سيرة الفنانة سهير رمزي بأنها تزوجت 9 مرات من بينهم الفنان فاروق الفيشاوي، والفنان إبراهيم خان، والراحل سيد متولي رئيس نادي المصري البورسعيدي، والملحن حلمي بكر، والممثل محمود قابيل، ورجل الأعمال السوري زكريا بكار.

تعدد

وتعرف الفنانة اللبنانية الراحلة صباح، بأنها واحدة من اللواتي تعددت زيجاتهن، فقد وصل عدد أزواجها إلى 9 من بينهم نجيب شماس والد ابنها الدكتور صباح شماس، وتزوجت بنجيب في عمر 19 سنة واستمرت معه لـ 5 سنوات، وعازف الكمان المصري أنور منسي وهو والد ابنتها هويدا، والفنان رشدي أباظة والفنان يوسف شعبان والنائب يوسف حمود، ووسيم طبارة، وفادي لبنان الذي كان يصغرها بسنوات وقضت معه 17 عاماً وهي أطول فترة زواج في حياة صباح.

كما اشتهرت الفنانة الراحلة سعاد حسني بكثرة زيجاتها، حيث تردد زواجها من الفنان عبدالحليم حافظ، كما تزوجت من المصور والمخرج صلاح كريم وعلي بدرخان وزكي عبد الوهاب أما زواجها الأخير فكان من كاتب السيناريو ماهر عواد وتوفيت وهي على ذمته.

وأخيراً الفنانة الراحلة مريم فخر الدين التي تزوجت 4 مرات من المخرج محمود ذو الفقار وأنجبت منه ابنتها إيمان، ثم الدكتور محمد الطويل وأنجبت منه ابنها أحمد، كما المطرب السوري فهد بلان وشريف الفضالي.

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