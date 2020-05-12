شبيه محمد صلاح "إرهابي" في الاختيار

المصدر: البيان الإلكتروني

خطف الفنان مصطفى سلامة الأنظار وأثار الجدل منذ ظهوره بمسلسل الاختيار، وليس ذلك بسبب دوره المميز في المسلسل فقط، ولكن بسبب ما رصده الجمهور من تشابه كبير في الملامح بينه وبين لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح، وفقا لموقع بلدنا اليوم المصري.

وتداول رواد مواقع التواصل صور مصطفى سلامة شبيه محمد صلاح، عقب عرض مشاهده في المسلسل، وذلك بسبب تشابهه مع محمد صلاح.

ونال مصطفى سلامة شهرة بمشاركته في مسلسل الاختيار ليس فقط بسبب تشابه ملامحه مع محمد صلاح، ولكن لأدائه المتقن لشخصية الشاب المتطرف.

بدأ مصطفى سلامة مشواره الفني منذ 6 سنوات تقريباً من خلال المشاركة في مسرح الهواة، ثم انضمامه إلى برنامج "اراب كاستينج" الذي وصل فيه إلى نهائيات الموسم الأول.

وفي عام 2015، شارك مصطفى سلامة في أول عمل فني له أمام النجم عادل إمام في مسلسل "أستاذ ورئيس قسم"، لتأتي الانطلاقة الحقيقية في عام 2016، عندما شارك في مسلسل "أبو البنات" ثم انضم لفريق عمل مسلسل "سقوط حر" وتوالت أعماله الفنية ومنها مسلسل "طاقة نور" و"كأنه امبارح" و"نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث.

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