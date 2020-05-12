(فيديو) لماذا بكى حلمي بكر في "شيخ الحارة" على "القاهرة والناس"؟

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الملحن حلمي بكر في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" على قناة "القاهرة والناس"، إن طليقته اعتدت عليه وأخذت من ابنته الصغيرة بإرسالها بلطجية إلى بيته، حيث اعتدوا عليه.

وعند ذكر موضوع ابنته خلال الحلقة، دخل الموسيقار في نوبة بكاء، وأضاف أن طليقته أحضرت بلطجية وضربوه ضربا مبرحا.

وتابع: "ابنتي منذ 33 يوما تقول لي.. وحشتني وتقول لي بابا رأيتك في حلمي، وشاهدت أن هناك من أحزنك وأنا أتيت وأعطيتك الماء لتشرب"، مناشداً المسؤولين مساعدته في محنته.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز