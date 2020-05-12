عود نصير شمة يصدح عبر الإنترنت في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن تنظيمها لسلسلة «بيت العود في ضيافتك» وهي جلسات موسيقية حية افتراضية يحييها نخبة من موسيقيي بيت العود بمشاركة أسطورة العود نصير شمة.

تأتي هذه الجلسات الموسيقية استكمالاً للسلسلة الموسيقية التي تم إطلاقها عبر الإنترنت في أبريل الماضي، وحفل «نصير شمة والأصدقاء»، الذي قدم من خلاله موسيقيو بيت العود من جميع دول العالم حفلاً متكاملاً من منازلهم.

سيتم بثّ الجلسة الموسيقية عبر الإنترنت يوم غدٍ الأربعاء 13 مايو الساعة 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات، بعنوان «قصة العود» التي تحتفي بتنوع الآلات الموسيقية المستخدمة في الموسيقى العربية الكلاسيكية. يقدم الحفل كل من نصير شمة مع موسيقيين من بيت العود، إلى جانب عدد من العازفين الكلاسيكيين من أوروبا وآسيا، مع التركيز بشكل خاص على المؤلفات المستوحاة من العالم العربي.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز