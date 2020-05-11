بهيج وردة يحتفي بـ«ثلاثةَ عشرَ حفيداً لمرآة»

المصدر: دبي - البيان

نشر الكاتب السوري بهيج وردة مجموعته الشعرية الأولى «ثلاثةَ عشرَ حفيداً لمرآة»، عبر موقع أمازون كيندل للنشر الذاتي، وصارت المجموعة متاحة حول العالم عبر تطبيق كيندل Kindle.

المجموعة التي تضم سبع عشرة قصيدة، نُشر بعضها في موقع أكسجين، كتبت بين عامي 2010 و2015 في فترة، تعكس مراحل حياتية متقاطعة مع أحداث بدأت، ولم تنته فصولها في تاريخ العالم العربي الحديث، وتقاطعاتها مع الحياة اليومية للكاتب.

صورة البيت العربي التقليدي التي تتصدر غلاف المجموعة، التقطها الكاتب في منتصف تسعينيات القرن الماضي لبيت جده في أحد أحياء مدينة حماة القديمة، تمثل أول مفاتيح التلقي والقراءة، خصوصاً أن المنزل لم يعد موجوداً، وتعرض لحريق متعمّد لم يبق عليه.

ومما يمكن اعتباره غلافاً خلفياً للمجموعة، نقرأ:

الآن بعدما صار المنزلُ رماداً

-قيل إنّ شاحنةً كبيرةً خرجَتْ من البيت قبل أنْ يحترق-

لا أبكي زخارفَ العُمر

ولا بقايا وطنٍ نوستالجيّ

فقط

أتذكّرُ صورةً سينمائية لخرستان جدّتي

وناموسيةَ أرضِ الديار

ومرآةً كانت يوماً ألبوماً.

يذكر أن بهيج وردة من مواليد حمص 1981، ويحمل شهادة بكالوريوس في الصحافة 2009 من جامعة دمشق، وعمل في عدد من المؤسسات الإعلامية السورية قبل سفره إلى الإمارات للعمل في صحيفة الخليج، ومؤسسة دبي للإعلام حتى العام 2017 حيث يقيم في مدينة مونتريال بكندا. ويمكن شراء المجموعة عبر تطبيق كيندل (يمكن تنزيله عبر غوغل بلاي وآبل ستور).

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز