فن من أرغفة الخبز على «إنستغرام»

المصدر: إعداد: نهى حوّا

كانت هوايتان تحظيان بنصيب وافٍ من الاهتمام على الإنترنت أخيراً، هما صناعة الخبز وزراعة الحدائق، أما الآن، فتنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، موضة جديدة تجمع الهوايتين معاً، في فن يأخذ من «أرغفة الخبز الإيطالي المسطحة المليئة بالأعشاب والزيتون».

ووفقاً لموقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، يعيد معظم الناس الفضل في ابتكار هذا النوع الجديد، إلى الخبازة المحترفة تيري كوليتو، من مارثاز فانيارد بماساشوستس الولايات المتحدة، والتي خرجت بتلك الفكرة خلال صف للمخبوزات.

تذكر تيري البالغة من العمر 56 عاماً: «كان ذلك في عيد الحب، فقررنا أن نضع تصاميم مصنوعة من الخضار على شكل قلب على الخبز، ثم بدأنا في إبداع أزهار رومانسية، فتحول الصف إلى أفضل الصفوف التي قمت بتدريسها على الإطلاق».

منذ ذلك الحين، تشتهر تيري بفن الخبز الذي تسميه «فان دو»، والذي تتشكل تصاميم لوحاته الفنية من مختلف أنواع الخضار والأزهار والنباتات.

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