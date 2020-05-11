(فيديو) في غياب مهرجانها السينمائي.. خنزير يتجوّل في أرقى شوارع كان

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

قالت شرطة بلدية كان الفرنسية إن خنزيرا بريا بوزن حوالي خمسين كيلوغراما شوهد يجوب شوارع المدينة ليلا.

وقال مدير شرطة البلدية ايف ايفاروس لوكالة فرانس برس إن الحيوان، الذي كان وحيدا، تم رصده من قبل دورية ليلية حوالي الساعة الواحدة والنصف ليلاً من يوم الاحد متجولا في شارع لا كروازيت الخالي من البشر بسبب الحجر الصحي.

وقال الشرطي "هدفنا، حتى لو كانت المدينة مهجورة ليلاً في الوقت الحالي بسبب حظر التجول، هو منع الخنازير من التسبب في وقوع حوادث، وكذلك إيذاء نفسها"، مضيفاً: لذلك اتبعت الدورية بصبر الوحش، الذي تجول على طول لا كروازيت، حيث قادته الدورية إلى مغادرة المدينة والعودة إلى غابة تلة كاليفورنيا، التي جاء منها ربما، بحسب "لوفيغارو".

وعلقت الصحيفة على الحادث بقولها: بما أن لا مهرجان سينمائيا هذا العام، فإن الخنزير الذي طاف في شارع لا كروازيت نهاية هذا الأسبوع ظهر كما لو أنه في فيلم "بيلا تار".

ويقول الشرطي إيف داروس، مبتسما: حسب ذاكرتي، فإنها المرة التي أشاهد فيها خنزيرا في شارع لا كروازيت"، مشيرًا إلى أن الخنازير البرية موجودة أيضًا في تلة لا كروا دي جارد.

يذكر أن شارع لا ركوازيت يعتبر من أهم الأماكن السياحية في مدينة كان وعموم فرنسا، حيث يحتضن قاعة المؤتمرات واحتفالات مهرجان كان السنمائي، وتجد فيه أرقى فنادق فرنسا، بالإضافة إلى المتاجر الفاخرة والمطاعم.

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