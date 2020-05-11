«421» يدعم المشاريع و«الابتكارية» ويخفف من آثار «كورونا»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن معرض 421، وجهة الفنون والتصميم في أبوظبي، التي تُعنى بالممارسات والأعمال الفنية المبتكرة وتسعى لإبراز وتنمية المواهب المحلية والإقليمية عبر طيف واسع من المجالات، عن إطلاق «صندوق معرض 421 لدعم المشاريع»، ليكون جزءاً من البرنامج الذي يهدف إلى التخفيف من الآثار السلبية لجائحة فيروس «كوفيد 19» على جماعات الإنتاج الإبداعي.

ويبدأ تلقي الطلبات للاستفادة من دعم الصندوق من اليوم، موجهة لكل المبدعين على تنوع تخصصاتهم في كل من الإمارات ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وحتى موعد غايته 30 مايو 2020.

كما أن الدعوة مفتوحة للفنانين التشكيليين والبصريين والقيمين الفنيين ومبدعي الأدب والمصممين والموسيقيين في المنطقة للتقدم عبر الإنترنت من خلال موقع معرض 421 الإلكتروني، للاستفادة من دعم نقدي يصل إلى 2000 دولار.

وعن هذه الخطوة، يقول فيصل الحسن، مدير معرض 421: «أملنا أن يدعم صندوق معرض 421 المشاريع وكافة الجهود المبذولة على مستوى دول المنطقة بغية استدامة الممارسات الإبداعية التي تمثل عماد هذه المنظومة الفنية.

ويعد التزامنا بدعم المواهب الناشئة والواعدة في المنطقة من صميم رسالة معرض 421، ونتمنى أن يتيح هذا الصندوق للمبدعين فرصة تشتد حاجتهم إليها لمواصلة مشاريعهم التي تأثرت بصعوبات الأزمة الصحية الحالية التي يواجهها العالم أجمع».

ويجري تقييم الطلبات وفق عدة معايير، منها الضرورة، وجدوى الميزانية وتأثير المشروع المقترح إكماله. يمكن للمتقدمين الذين تزيد أعمارهم على 21 عاماً التقديم من خلال الموقع الإلكتروني، باللغتين العربية والإنجليزية. وسوف يتم تقييم الاستمارات من خلال لجنة اختيار تضم أعضاء من فريق العمل في معرض 421 وخبراء الثقافة والفنون من دول المنطقة.

يذكر أن الدعم المادي يغطي تكاليف إنتاج وإتمام المشاريع المتوقفة حالياً، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: الموارد البحثية، وموارد التعلم الرقمية وخدمات النسخ والترجمة وتأجير وشراء المعدات والمواد الفنية وأدوات أخرى تسهل استمرار المشروع وتنفيذه أثناء فترات العزل المنزلي.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز