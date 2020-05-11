زكي نسيبة عضواً في الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم

المصدر: أبوظبي، واشنطن - البيان

أعلنت الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم، عن انتخاب معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، عضواً جديداً للأكاديمية.

ورحبت نانسي سي أندروز ديفيد دبليو أوكستوبي رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم في واشنطن بهذا الانتخاب، وقالت: نحن سعداء بانتخاب معالي زكي أنور نسيبة عضواً جديداً للأكاديمية.

ووجهت حديثها إلى معالي زكي أنور نسيبة، قائلة: «يشير هذا الشرف إلى التقدير الكبير الذي تحظى به من قبل القادة في مجالك والأعضاء في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية».

وأضافت: «مع انتخابك، ستنضم إلى مجموعة أعضاء بارزين - من مؤسسينا جون آدامز، وجيمس بودوين، وبنيامين فرانكلين، وتوماس جيفرسون، وجورج واشنطن إلى رالف والدو إمرسون، وماريا ميتشل، وألكسندر غراهام بيل».

وعبّر نسيبة عن سعادته بهذه العضوية الجديدة في الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم التي تعد من أعرق المؤسسات المعنية بالثقافة والفكر والعلوم والإبداع في العالم، وقال: «إنني متحمس لتمثيل دولة الإمارات في الأكاديمية»، مؤكداً أن انتخابه هو بمقام تكريم للثقافة والإبداع والفنون بدولة الإمارات بوجه عام وللدبلوماسية الثقافية للدولة على وجه الخصوص».

يذكر أن من الأعضاء البارزين الآخرين في الأكاديمية، مارغريت ميد، وجوناس سالك، وباربرا مكلينتوك، وجون إف كينيدي، ومارتن لوثر كينغ، جونيور، وآرون كوبلاند، ومارثا جراهام، وجون هوب فرانكلين، وجورجيا أوكيفي، وإي بي، وتوني موريسون.

أما الأعضاء الدوليون فهم تشارلز داروين، ألبرت أينشتاين، ونستون تشرشل، لورانس أوليفييه، ماري ليكي، جون ماينارد كينز، أكيرا كوروساوا، ونيلسون مانديلا.

وقالت رئيس مجلس الإدارة للأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم: يمثل أعضاؤنا الحاليون المفكرين المبدعين اليوم في كل مجال ومهنة، بمن في ذلك أكثر من مئتين وخمسين فائزاً بجائزة نوبل وبوليتزر.

يذكر أن الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم أسست عام 1780، وتكرم التميز وتلتقي القادة من كل مجال من مجالات المساعي الإنسانية لدراسة الأفكار الجديدة ومعالجة القضايا ذات الأهمية للأمة والعالم والعمل معاً، ويوضح ميثاق الأكاديمية، «أن دعم وتشجيع كل فن وعلم قد يساعد على تعزيز مصالح وشرف وكرامة وسعادة شعب حر ومستقل وفاضل».

كما ساعدت دراسات الأكاديمية على تحديد اتجاه البحث والتحليل في سياسة العلم والتكنولوجيا، والأمن العالمي والشؤون الدولية، والسياسة الاجتماعية، والتعليم، والعلوم الإنسانية.

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