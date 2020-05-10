بالفيديو.. دهس ضابط شرطة مصري يقوم بمهامه

المصدر: البيان الإلكتروني

حاول سائق سيارة دهس ضابط شرطة مصري ولاذ بالفرار وسجلت كاميرا مراقبة مقطع فيديو يظهر محاولة دهس شخص في محافظة الدقهلية المصرية.

وكشفت تحريات الأمن الجنائي أن صاحب السيارة الذي يعمل محامياً رفض تسليم أوراقه لضابط شرطة حاول منعه من السير أثناء حظر التجوال المفروض، بحسب موقع "مصري".

وبدأت، اليوم "الأحد"، التحقيق في واقعة دهس محامٍ لضابط الشرطة أثناء وقوفه في كمين بمدينة المنصورة بعد وقت الحظر بسبب اعتراضه على قيام الضابط بإيقافه ومحاولة سحب رخصه لاختراقه حظر التجوال، وطلبت النيابة تحريات إدارة البحث عن الواقعة وملابساتها.

وكان قد نقل الضابط لمستشفى المنصورة العام وتبين إصابته بجرح قطعي في الرأس وآخر بالوجه وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم نتيجة اصطدام السيارة به وسقوطه على الأرض.

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