بعد 3 أيام تحت التراب.. إنقاذ أم دفنت حية

المصدر: البيان الإلكتروني

في حادثة غربية أعرب من الخيال، نجت مسنة تبلع من العمر" 79 عاماً" من الموت بعدما دفنها ابنها حية في مقابر مهجورة في مدينة تشانشي الصينية.

وظلت الام المسنة تحت التراب لـ ثلاثة أيام، قبل أن تنتشلها الشرطة بعدما تلقت بلاغاً من زوجة الجاني تؤكد فيه اختفاء حماتها "وانغ" المصابة بالشلل وذات الـ79 عاماً.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، اعترف الابن "58 عاماً" بفعلته حين أكدت زوجته أنه وضع أمه في عربة دفع، وصحبها خارج المنزل، وعاد صباح اليوم التالي بالعربة دون أمه، مدعياً أنها ستعيش لدى أقاربها، غير أن الزوجة شكّت في الأمر فأبلغت الشرطة التي أوقفته بتهمة الشروع في القتل.

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