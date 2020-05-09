فتاة التيك توك المصرية حنين حسام إلى السجن مرة أخرى

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت محكمة مصرية اليوم السبت قراراً بتجديد حبس فتاة التيك توك حنين حسام 15 يوماً على ذمة التحقيقات في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور والاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري.

واتخذت المحكمة قرارها بعدما قرر قاضي المعارضات قبول استئناف النيابة العامة على إخلاء سبيل حنين بكفالة 50 ألف جنيه..

كان قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، قرر إخلاء سبيل حنين حسام اليوتيوبر بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه واستأنفت النيابة العامة على القرار وحددت جلسة اليوم لنظره أمام غرفة المشورة،وأصدرت المحكمة قراراً بتجديد حبسها مرة أخرى 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

كان النائب العام أمر بحبس المتهمة حنين حسام عبدالقادر 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات؛ وذلك لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وكذا اتهامها بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من وراء ذلك على منافع مادية.

وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.

وكانت وحدة الرصد بمكتب النائب العام المصري قد رصدت تفاعلاً واسعاً من مشاركي مواقع التواصل الاجتماعي، وورد إلى حسابها الرسمي بموقع «فيس بوك» مُطالبات عِدَّة بالتحقيق مع المتهمة المذكورة؛ لنشرها مقطع مُصوَّر أذاعته عبر حساب لها بتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي؛ دعت خلاله الفتيات للمشاركة في مجموعة إلكترونية أسمتها «الوكالة» أسستها عبر التطبيق المذكور؛ لتذيع الفتيات فيها بثاً مباشراً لهنَّ متاحاً للكافة مشاهدته، والتعارف والتحدث إلى متابعيه؛ مقابل حصولهنَّ على أجور بالدولار الأمريكي تزيد بزيادة عدد المتابعين والمشاركين بهذا البث، فأمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة وضبط المتهمة واستجوابها.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز