وفاة الساحر الألماني الشهير روي هورن بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

عن عمر يناهز 75 عامًا توفي الساحر الألماني الشهير روي هورن، في لاس فيغاس بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وذكرت شبكة الـ CNN البريطانية، أن هورن ومواطنه الألماني سيجفريد فيشباخر معروفين بترويضهم النمور البيضاء.

وأوضح التقرير، أن الثنائى عمل لأول مرة في لاس فيغاس في عام 1967 ، وفي عام 1990 قدما عروضا استمرت ما يقرب من 14 عامًا، بينما اضطر "هورن" للتوقف عن الأداء في عام 2003 بعد أن هاجمه نمر أبيض خلال أحد عروضهما.

و نعاه زميله فيشباخر في بيان: "لقد فقد العالم اليوم أحد عظماء السحر ، لكنني فقدت أعز أصدقائي.. منذ اللحظة التي تقابلنا فيها ، كنت أعرف أنني وروي ، سنغير العالم معًا".

وكسرت عروض الثنائى "سيجفريد –روي" الأرقام القياسية لأطول فترة لأداء سحري، وكانت عروضهم مقترنة بالحيل السحرية مع إثارة السيرك ، وتضم عشرات الأسود البيضاء والنمور النادرة.

وأصيب هورن بجروح بالغة بعد أن ضربه أحد النمور على رقبته وحمله خارج المسرح أثناء العرض، كما أصيب بسكتة دماغية، وأثر الحادث بشكل دائم على حركته وحديثة، لكن كان هورن قادرًا على المشاركة في بعض الأحداث قبل اعتزال الثنائي في عام 2010.

وقال المتحدث ديفيد كيرفن لوكالة الأنباء الألمانية إن هورن توفي يوم الجمعة في مدينة لاس فيغاس متأثرا بمضاعفات مرتبطة بمرض كوفيد-19 .

وولد هورن (75 عاما) في نوردنهام، بالقرب من مدينة بريمن الألمانية.

وبصفته مروضا للحيوانات، أصبح مشهورا بظهوره مع النمور البيضاء والأسود إلى جانب شريكه سيجفريد فيشباخر.

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