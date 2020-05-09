شاهد.. فقراء البرازيل يتدربون على الإسعافات الأولية من كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تخرج حوالي 240 شخصاً من سكان المناطق الفقيرة في ساو باولو، من دورة تدريبية جديدة في مجال الإسعافات الأولية الأربعاء الماضي لمساعدة مجتمعهم على التعامل مع وباء كورونا في منطقتهم.

وتعتبر المناطق الفقيرة في ساو باولو، البالغ عدد سكانها حوالي 100 ألف نسمة، من المناطق الأكثر تضررا من انتشار وباء كوفيد-19، بحسب "يورونيوز".

سجلت البرازيل 600 حالة وفاة في غضون 24 ساعة الماضية، وهو أعلى معدل يومي منذ تفشي المرض.

كما أبلغت وزارة الصحة البرازيلية عن وجود 114715 حالة مؤكدة و7921 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس.

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