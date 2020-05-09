غادة عبد الرازق تعلق على زواجها رقم 12

المصدر: البيان الإلكتروني

شاركت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق صورة لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وهي مرتدية فستان زفاف ضمن أحداث مسلسها التلفزيوني "أرض جو"، وكتبت معها: "زواج غادة عبد الرازق من هيثم زنيتا"، في أول رد فعل على الزيجة رقم 12، وكانت غادة قد أعلنت يوم الخميس، عودتها لطليقها هيثم زينتا، مدير التصوير بعد انفصال استمر 6 سنوات،

وأكدت الفنانة الكبيرة في تصريحات لموقع "البوابة نيوز" إنه تم الصلح بينها وبين طليقها السابق قبل اشتراكها في مسلسل "سلطانة المعز"، وتم عقد القران منذ عدة أيام أثناء تصوير أحد مشاهد المسلسل.

وأضافت: "علاقة الارتباط السابقة كانت عقد قران فقط وتم فسخها. سوف أحدد مكان قضاء شهر العسل بعد انتهاء تصوير المسلسل ومن المحتمل أن يكون في الجونة نظرا لإجراءات منع السفر".

والجدير بالذكر أن غادة تبلغ من العمر 50 عامًا ولديها ابنة واحدة "روتانا". كانت آخر زيجة لها من الإعلامي محمد فودة، وتعد هذه الزيجة الثانية عشرة لها، وفقا للمجلة.

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