ماذا قالت شكران مرتجى عن حادثة قتيل منزل نانسي عجرم؟

المصدر: وكالات

أكدت الفنانة السورية، شكران مرتجى، خلال استضافتها في برنامج "راحت علينا" أنها "لا تكره نانسي عجرم.

وأتى تأكيد مرتجى في معرض دفاعها عن الاتهام الموجه لها بأنها تكره الفنانة نانسي عجرم، بعد حادثة قتيل منزلها السوري الجنسية.

وقالت مرتجى "ربما لو كنت مكانها لفعلت مثلها، ما أزعجني هو تجريم الجنسية لا الشخص، ما أزعجني أنه أصبح كل السوريين مجرمين".

وأشارت الفنانة السورية إلى أنها تغار على بلدها مثل أي مواطن في لبنان أو مصر يغار على بلده، فقد أكدت أنها تأسف وتدافع عن لبنان عند مواجهة أي عدو خارجي.

وتعرضت فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة في لبنان لـ"محاولة سرقة"، وفقا لرواية نانسي وزوجها، من قبل محمد حسن الموسى، انتهت بإطلاق نار ومقتل الموسى على الفور على يد زوجها فادي الهاشم.

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