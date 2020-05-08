كورونا يحول طبيباً هندياً إلى ملياردير

المصدر: البيان الإلكتروني

حول فيروس كورونا طبيبا هنديا إلى ملياردير مستفيداً من الفيروس الذي بدأ ينتشر في بلاده منذ عدة أسابيع.

ووفقا لقناة الحرة، تجاوزت ثروة الطبيب أرفيند لال، الذي يرأس سلسة مختبرات باسمه، حاجز المليار دولار الأربعاء بفضل زيادة في أسهم سلسلة التشخيص المدرجة في الهند، وفقا لمجلة "فوربس" الأمريكية.

وتعد سلسلة "لال"، التي حققت إيرادات 174 مليون دولار في السنة المالية 2019، واحدة من أكبر شبكات التشخيص في الهند، مع أكثر من 200 مختبر سريري و2500 مركز خدمة للمرضى وما يقرب من 6500 مركز لأخذ العينات.

وعلى الرغم من إجراءات الغلق التي تشهدها الهند للحد من تفشي فيروس كورنا في البلاد، وتأثير ذلك على عمل مختبرات "لال"، إلا أن خطوة الحكومة الاستعانة بالقطاع الخاص للكشف عن حالات الإصابة ساهمت بشكل كبير في نمو ثروة الطبيب الهندي.

وتم تسجيل أكثر من 52 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الهند وأكثر من 1700 حالة وفاة حتى يوم الخميس.

في الوقت الحالي، تجري مختبرات "لال" أكثر من 4500 اختبار يومي عبر مختبراتها في نيودلهي شمال الهند، حيث يقع المقر الرئيسي للشركة، بالإضافة إلى كلكاتا وإندور في شرق ووسط الهند.

ويوصف مختبر دلهي الذي يمتد على مساحة 85000 قدم مربع بأنه الأكبر في آسيا.

كما قامت الشركة بتخصيص شاحنات جمع عينات متنقلة تعمل في دلهي ومناطق أخرى، مما ساهم على تسريع عمليات الاختبار.

ويمتلك الطبيب لال (70 عاما) حصة بنسبة 57 في المئة في سلسلة التشخيص التي ارتفعت أسهمها منذ مارس الماضي بنسبة 8 في المئة.

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