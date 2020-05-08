أثار طفل يبلغ من العمر 10 سنوات الهلع في مدينة تومسك في سيبيريا بعد أن قرر قيادة السياره على غرار GTA مصطحباً معه اخته ذات ال4 أعوام ، ولحسن الحظ ، لم يصب أي منهما عندما اصطدم الصبي بالسيارة في نهاية المطاف بحسب روسيا اليوم.
وتم فحص الطفلين من قبل المسعفين وعادا إلى أمهما وأبيهما. ومع ذلك ، يواجه الوالدان الآن اتهامات إدارية بسبب عدم الإشراف على طفليهما.
طفل يثير الهلع بقيادة سيارة على غرار GTA https://t.co/lVYVnfSA1r#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/zgW3Bo9CIZ— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 8, 2020