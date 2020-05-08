ممثل سعودي شهير يكشف إصابة 13 فردا من عائلته بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الممثل السعودي، عبد الله الجميري، إصابة 13 فردا من عائلته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الجميري، خلال مداخلة هاتفية تلفزيونية، إن 13 شخصا من عائلته أصيب بكورونا، بينهم والدته وجده، وأطفال أقل من شهرين.

وأضاف أنه الآن في أتم صحة وعافية، "وأن نتيجة التحاليل أكدت سلبية حالته من فيروس كورونا، وإنه حاليا تحت الحجر الصحي، وفقا لنصيحة الأطباء.

وأوضح أن أفراد عائلته يسكنون في بيت واحد، والقصة بدأت عقب زيارة والدته إلى جده المريض بالقلب البالغ من العمر 90 عاما وفقا لوسائل إعلام سعودية.

وتابع "بعد إصابة الوالدة عزل نفسه، وأنه ينتظر الآن نتيجة المسحة الثانية للتأكد من خلوه من كورونا"، مشيرا إلى أن الوالدة وبقية أفراد العائلة بخير.

ووجه الفنان السعودي نصيحة للمواطنين قائلا: "أمك لا يجيها المرض بسببك، أبوك لا يجيه المرض بسببك، الألم النفسي هنا أشد من المرض نفسه، وخذوني عبرة".

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