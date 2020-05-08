شاهد.. حريق ضخم يبتلع كنيسة في كاليفورنيا

المصدر: البيان الإلكتروني

اندلع حريق ضخم في كنيسة «سانتا آنا» بولاية «كاليفورنيا» الأمريكية، قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على أجزاء كبيرة من كتل اللهب.

وبحسب ما نشرته بوابة «إيه بي سي 7» المحلية لنشر الأخبار ومقاطع الفيديو، فقد تلقت شرطة مكافحة الحرائق في مدينة «سانتا آنا» بمقاطعة «أورينج» في «كاليفورنيا» بلاغاً باندلاع الحريق في الكنيسة، التي تحمل نفس اسم المدينة، وذلك في تمام الساعة 2:26 من صباح أمس الخميس.

وعند وصول قوات الإطفاء إلى مقر الكنيسة وجدت أن النيران قد أتت على مساحات كبيرة منهت. وتطلب إطفاء الحريق جهوداً من حوالي 100 إطفائي إلى أن نجحوا في السيطرة عليه.

ومن حسن الحظ أن الكنيسة كانت خالية تماماً من الرواد وكذلك العاملين وقت اندلاع الحريق، ما حال دون وقوع أية إصابات أو سقوط أي ضحايا.

وبثت «إيه بي سي 7» فيديو لاندلاع الحريق، وأفادت بأن سبب اندلاعه لا يزال غير معلوم حتى الآن.

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