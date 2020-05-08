"أبطال خارقون".. لوحة فنيّة لـ "بانكسي" تكريماً للأطباء في مواجهة كورونا

أهدى الفنان المجهول بانكسي عملا جديدا للطواقم الطبية التي تحارب فيروس كورونا في بريطانيا، والتي باتت من أكبر ضحايا وباء كوفيد-19 في العالم.

ونشر الفنان صورة للعمل عبر "إنستغرام" وهو يظهر صبيا يرتدي سروالا بحمالات يلعب مع ممرضة ترتدي عباءة بطل خارق.

وتأتي بقعة الألوان الوحيدة في العمل الفني هذا الذي يحمل اسم "غايم تشينجر" من الصليب الأحمر المرسوم على بزة الممرضة فيما يظهر سوبرمان وباتمان مهملين في سلة إلى جانب الصبي.

وكتب الفنان، الذي لا تعرف هويته، في رسالة إلى الطواقم العاملة في المستشفيات "شكرا لكل ما تقومون به. آمل بأن يضفي هذا العمل بعض النور على المكان مع أنه بالأسود والأبيض فقط"، بحسب "فرانس 24".

وقد علق العمل على جدار ممر في مستشفى ساوثهامبتون في جنوب إنكلترا، على أن يعرض بشكل علني ما إن ترفع إجراءات الحجر الصحي، حسبما قالت ناطقة باسم بانكسي.

وسيطرح هذا العمل لاحقا للبيع في مزاد لجمع التبرعات لفائدة جمعيات خيرية مرتبطة بنظام الصحة الوطني في المملكة المتحدة.

وسبق أن حققت أعمال للفنان ملايين الدولارات في مزادات علنية.

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