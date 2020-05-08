شاهد .. سعودية طلبت تصريح سفر بالسيارة ففوجئت بطائرة خاصة

المصدر: البيان الإلكتروني

مفاجأة مدوية كانت في انتظار سيدة سعودية بعدما طلبت تصريحاً للسفر بالسيارة من المدينة إلى الرياض، لنقل ابنتها الطفلة (من أصحاب الهمم) لتلقي العلاج، في مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز، وقالت إنها لم تتوقع الاستجابة السريعة من وزارة الصحة.

وتفاجأت أم ميس بطائرة خاصة وسكن خاص في الرياض، مؤكدة أنه كان هناك اهتمام فائق بالطفلة في الطائرة المزودة بكامل التجهيزات الطبية.

ونفى زياد خال الطفلة دفعه أي مبالغ نظير هذه الخدمة الهائلة، مؤكداً تكفل الوزارة بكامل تكاليف العلاج لمدة 3 أسابيع.

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