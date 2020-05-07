يدفن أمه المعاقة حية ومعجزة تنقذها بعد 3 أيام

أقدم رجل صيني على دفن أمه المعاقة البالغة 79عاما في قبر مهجور، وتم إنقاذها وهي حية بمعجزة حقيقية بعد 3 أيام على دفنها.

وقامت الشرطة في إقليم شانشاي في شمال غرب الصين، بإنقاذ الأم المشلولة واسمها وانغ يوم الثلاثاء الماضي بعد أن اتصلت جانغ زوجة الابن بالشرطة وأبلغت عن فقدان حماتها، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقالت جانغ للشرطة إن العجوز وانغ لم تعد إلى البيت بعد أن وضعها ابنها في عربة وأخرجها من المنزل بحلول الساعة الثامنة مساء في الثاني من مايو الجاري.

وفي الحال استدعت الشرطة الابن للتحقيق معه، حيث اعترف بأنه حاول دفن أمه حية في قبر مهجور.

تمكنت الشرطة في الحال من العثور على القبر وبدأت الحفر فيه بعد سماع صوت صراخ يطلب النجدة وكانت المفاجأة أن المرأة المشلولة كانت لاتزال حية بعد نحو 3 أيام دون طعام أو ماء.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الابن عاد وهو يجر عربته فارغة بدون أمه في 3 مايو وعندما سألته زوجته عن أمه قال إنه أرسلها مع سائق سيارة في زيارة إلى أقاربها.

ولكن جانغ قدمت بلاغا بفقدان والدة زوجها عندما عجزت عن العثور عليها، وهي تدري أنها لا تستطيع المشي من دون مساعدة.

وتم حبس الابن البالغ 58 عاما على ذمة القتل العمد، ولاتزال الأم في حالة مستقرة وتتلقى العلاج في مشفى محلي.

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