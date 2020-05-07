فنانة شهيرة تتزوج للمرة الثانية عشرة

أعلنت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، زواجها من مدير تصوير مسلسلها الجديد "سلطانة المعز"، الذي تقوم ببطولته ويتم عرضه في دراما رمضان 2020، والزوج الجديد هو هيثم زنيتا.

وعقدت غادة عبد الرازق قرانها، الثاني عشر، قبل أسبوعين في كواليس تصوير مسلسلها (سلطانة المعز)، وشهد مؤلف ومخرج المسلسل على عقد الزواج.

واستغلت الفنانة الكبيرة إحدى حلقات المسلسل مشاهد لحفل زفاف ضمن الأحداث، في اعتبارها حفل زفاف مصغرا للاحتفال بزواج الفنانة غادة عبدالرازق من هيثم زنيتا.

وتأرجحت علاقة غادة بمدير التصوير هيثم زنيتا منذ العمل الأول الذي جمعهما في مسلسل "حكاية حياة" والذي عرض في رمضان 2013، ما بين تقارب وانفصال حتى تكللت بالزواج.

وقدّم هيثم زنيتا "شبكة" للفنانة غادة عبدالرازق بحضور فريق العمل، فيما شهد المؤلف إياد إبراهيم والمخرج محمد بكير على عقد الزواج، ومن المقرر أن يقيم الزوجان حفل زفاف على نطاق ضيق بحضور المقربين فقط، وذلك عقب انتهاء شهر رمضان.

يُذكر أن الفنانة غادة عبدالرازق أعلنت العام الماضي في مقابلة متلفزة لها أنها تزوجت 11 مرة، وكان الزواج الأول وهي في عمر 17 عاما، وأنجبت بعد عام ابنتها روتانا، وأكدت أنها لا تمانع الزواج مجددا.

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