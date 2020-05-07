الفنان المصري هشام سليم يفجر مفاجأة عن ابنته

المصدر: متابعة البيان

أعلن الفنان المصري هشام سليم، الأحد الماضي، أن ابنته تحولت جنسيًا، وأصبحت ذكرًا بعدما أجرت عملية جراحية.

وأدلى سليم بتصريحات مثيرة خلال استضافته في برنامج “شيخ الحارة والجريئة”، المذاع على قناة “القاهرة والناس”، وتقدمه المخرجة إيناس الدغيدي.

وقال الفنان المصري إن ابنته “نورا” خضعت لعملية تحول جنسي وأصبحت ذكرًا، وتحول اسمها إلى “نور”.

وعبر سليم عن تفهمه لهذه الخطوة بقوله:”ربنا أراد ذلك، وأنا لا أستغرب أبدًا أنها تتحول جنسيًا لأني منذ ولادتها لاحظت أن جسمها جسم ولد، وكنت دوما أشك في حالتها”.

وروى سليم موقفًا عن ابنته:”في يوم من الأيام قالت لي أنا أعيش في جسم غير جسمي وكان عمرها حينها 18 عاما، وتبلغ اليوم 26 عاما”، واصفًا قرار ابنته بـ”الشجاع، خاصة أننا نعيش في مجتمع يرفض مثل هذه العادات”.

وأوضح أن جميع أسرته تعامل ابنته الآن على أنها ذكر، ويشجعونها على استكمال حياتها كذكر، معبرًا عن دعمه لأي أسرة تعاني من هذه الأزمة،

واختتم:”أريد القول.. ليكن الله في عون الابن أو البنت التي تعاني من مثل هذه المشكلة ويكون في عون أهلها، وأنا كأب مهما حاولت لن أتمكن من التفكير بالطريقة التي يفكر بها ابني الآن."

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