قرية بولندية تستقبل أول مولود ذكر بعد 10 سنوات من إنجاب الإناث فقط

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

احتلت قرية Miejsce Odrzańskie الصغيرة في جنوب بولندا، والتي يبلغ عدد سكانها 300 نسمة فقط، عناوين الصحف العالمية العام الماضي بعد أن عرض عمدة المنطقة مكافأة لأول زوجين ينجبان صبيا، ذلك لأن القرية لم تشهد ولادة صبي منذ 10 سنوات.

وبعد 10 أشهر من الإعلان، استقبلت القرية أول مولود صبي، وفقاً لموقع "الديلي ميل".

وقال رئيس البلدية راجموند فريشكو للصحافة المحلية: "هذه أخبار رائعة، خاصة في هذا الوقت الذي تنتشر فيه الأخبار السيئة بسبب جائحة الفيروس التاجي."

وقالت الأم آنا ميليك لوسائل الإعلام المحلية أن الولادة التي حدثت في 2 مايو كانت بمثابة معجزة.

وعم الارتياح في القرية الزراعية الصغيرة بعد انتشار خبر ولادة صبي، خاصة وأن الشابات في القرية يضطررن لمغادرتها بحثا عن شريك الحياة.

وحظيت القرية باهتمام عالمي العام الماضي بعد أن أثارت سلسلة غير عادية من الولادات للفتيات فقط اهتمام وسائل الإعلام البولندية وبعدما أرسلت القرية فريقًا من الفتيات إلى مسابقة إقليمية للإطفائيين المتطوعين، وهو حدث يهيمن عليه الذكور عادةً.

وبعد انتشار خبر القرية بدأ الأطباء في تقديم النصائح للنساء اللواتي يرغبن في الحصول على ذكور باتباع نظام غذائي غني بالكالسيوم. وعرض علماء إجراء أبحاث للتحقيق في الوضع الفريد من نوعه.

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