أطباء يقفزون من النوافذ بسبب كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد توجيهه انتقادات حول نقص المعدات الطبية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سقط طبيب روسي من إحدى النوافذ ، وذلك بعد أن لقي طبيبان آخران مصرعهما بعد سقوطهما من نافذة أيضاً بشكل غا وما يزال أطباء في روسيا يهربون بسبب كورونا من النوافذ ليلاقوا مصيرا مرعبا، وبشكل غامض، إذ لا يعرف تفسير واضح لفعلتهم تلك بحسب سي ان ان.

ويأتي ذلك وسط توجيه العديد من الأطباء، انتقادات حول نقص المعدات الطبية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في روسيا.

واستخدم العديد منهم مواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن سخطهم بسبب ما يعانونه من ظروف عمل خلال أزمة كورونا.

وسبق أن قفزت روسيا للمرتبة السابعة عالميا بعدد الحالات، متخطية بذلك تركيا.

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