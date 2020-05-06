العثور على 12.5 مليون يورو نقداً مخبأة في غرفة

المصدر: د ب ا

عثرت الشرطة في مدينة ايندهوفن الهولندية على 5ر12 مليون يورو (5ر13 مليون دولار) في حقيبة داخل غرفة خفية في إحدى الشقق.

وقالت الشرطة في بيان اليوم الأربعاء إن هذا المبلغ هو أكبر مبلغ يتم العثور عليه في مكان واحد في هولندا، مضيفة أنها اعتقلت رجلا (35 عاما) للاشتباه في قيامه بغسل الأموال.

وبلغ وزن الأموال، التي كانت في أوراق نقدية من فئات مختلفة بين 5 يورو و500 يورو، 255 كيلوغراما واضطرت الشرطة إلى نقلها من الشقة في عدد من أكياس التسوق الكبيرة.

وعثر المحققون على أسلحة وماكينة لعد الأموال. وأعربت الشرطة عن اعتقادها أن تكون هذه الأموال نتاج أنشطة جريمة منظمة.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن المشتبه به أو التحقيق الذي لا يزال جاريا.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز