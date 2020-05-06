«إذاعة الشارقة» تقدم نماذج ملهمة من التاريخ الإسلامي

المصدر: الشارقة - البيان

ضمن توجهاتها الرامية إلى تنويع محتوياتها الإعلامية الهادفة، بما يتسق مع توجهات الإمارة في الارتقاء بوعي الأفراد، وزيادة رصيدهم المعرفي في شتى المجالات، تقدم إذاعة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، برنامج «رجال مواقف» في موسمه الأول خلال شهر رمضان الفضيل.

ويسلط البرنامج الذي يبث يومياً عند 12:00 ظهراً، الضوء على رموز وشخصيات عربية وإسلامية تاريخية، من خلال تناول سير 34 شخصية من الصحابة والتابعين، الذين تعرضوا لمواقف خلدت ذكراهم ومكانتهم كرجال عظماء.

ويهدف «رجال ومواقف» إلى تعريف جمهور ومستمعي الإذاعة، بإسهامات تلك الشخصيات، ومواقفها التاريخية، وثباتهم على المبدأ الحق رغم تقلبات الظروف، بغرض زيادة وعي الجمهور بضرورة غرس معاني العزيمة، وقيم الصدق والأمانة، والثبات على المبادئ في نفوس أطفالهم.

ويتوقف البرنامج عند سيرة كل من: الصحابي عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن معاذ، وعبد الله بن عمر، وبلال بن رواح، ومعاذ بن جبل، وخباب بن الأرت، وعمار بن ياسر، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، بالإضافة إلى أئمة المذاهب الأربعة، وغيرهم من الشخصيات التي أثرت الواقع الإسلامي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته.

وتعتبر إذاعة الشارقة إحدى الأذرع الإعلامية المنضوية تحت مظلة هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، التي تأسست عام 2009 بموجب مرسوم أميري رقم 25، بهدف تنمية وتطوير القطاع الإعلامي في إمارة الشارقة، وتحتضن عدداً من القنوات التلفزيونية والإذاعات، والمراكز هي:

قناة الشارقة، وقناة الشارقة الرياضية، وقناة الشرقية من كلباء، وقناة الوسطى من الذيد، وقناة الشارقة 2، وإذاعة الشارقة، وإذاعة القرآن الكريم من الشارقة، مركز الشارقة للتدريب الإعلامي.

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